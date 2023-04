Pour sa 15e édition, le Komidi lance Lakadémi, une formation d'excellence destinée aux comédiens péi

Présentation du festival :



Le festival de théâtre KOMIDI, est un temps fort de l'actualité culturelle réunionnaise.



2023 est la 15e édition et durant 12 jours, du 3 au 14 mai 2023, le KOMIDI festival présentera 48 spectacles : 19 spectacles réunionnais et 29 de métropole, de Belgique et d’Allemagne sur 17 scènes réparties sur 7 communes ! (St Joseph – Petite ile – Sait Pierre – Les Avirons – St Leu – St Paul – St Denis)



Cette effervescence artistique par la grande variété de la programmation s’adresse à tous. Des tout petits aux plus grands, des spectateurs curieux de découvrir le festival pour la première fois autant qu’aux amateurs avertis de spectacle vivant.



Plus que jamais, à travers sa programmation éclectique, ses actions en direction des élèves et sa politique tarifaire, le festival KOMIDI continue de promouvoir « le théâtre pour tous ». À l’heure où l’ignorance et l’intolérance menacent notre « vivre ensemble », alors que les tensions internationales ne cessent de grandir et font hélas réapparaitre la guerre en Europe, il est important de se souvenir de ce que disait Jean-Jacques Rousseau :



« Le monde de la réalité a ses limites, le monde de l’imagination est sans frontière. »



Ainsi, permettre grâce au théâtre ne serait-ce qu’un instant de se questionner, de douter, de s’émouvoir, de créer du lien social dans la diversité, entre les générations, dans les familles, est plus que jamais nécessaire.



Nous sommes donc terriblement impatients de partager cette nouvelle édition, de faire de chaque représentation un moment privilégié qui nous rassemble, nous apprend à nous côtoyer et nous emporte dans un imaginaire sans limite.