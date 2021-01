National Pour regarder la Ligue 1, le téléspectateur devra-t-il régler en Pay Per View ?

Depuis la défaillance de Médiapro, Canal+ essaie de négocier avec la LFP. La dernière proposition mise sur la table est la diffusion des matches de Ligue 1 en pay-per-view qui prévoit un paiement pour chaque match que vous voulez regarder.

Depuis plusieurs jours, la Ligue de football professionnel (LFP) est sous pression de la chaîne cryptée qui affûte ses armes après le fiasco Mediapro.



Dans un courrier que s'est procuré RMC Sport, Canal+ lance l'offensive concernant l'achat de tous les lots y compris ceux de BeIN Sport. La chaîne propose une solution temporaire de diffusion de la Ligue 1 sous la forme d'achat de match à l'unité par le téléspectateur, sans pour autant souscrire à un abonnement.



Président du directoire du groupe Canal+, Maxime Saada en dit plus : "Dans l’intervalle, et si la tenue d’un appel à candidatures devait prendre plus de temps, nous vous proposons de rendre accessibles ces matches en Pay Per View sur notre plateforme MyCanal, écrit le patron de la chaîne cryptée. Dans cette hypothèse, le groupe Canal+ assurerait les prestations techniques nécessaires permettant à tout consommateur, abonné ou non aux offres Canal+, d’y accéder, sur la base de modalités à définir entre nous."



Elle semble être celle qui est privilégiée par le dirigeant de Canal : "Cette solution nous semble la seule à même d’éviter notamment la solution qui consisterait à continuer de diffuser les matches par l’intermédiaire de Mediapro, alors que cet opérateur est défaillant, a profondément déstabilisé notre secteur et a irrémédiablement altéré la valeur et l’image des droits dont vous avez le mandat de commercialisation".