Pour que ses employés travaillent "dur", Elon Musk réaménage les locaux de Twitter avec des lits et des tables de chevet

Les employés de Twitter à San Francisco ont désormais la possibilité de dormir sur place. Souhaitant que ses salariés travaillent "dur", Elon Musk a fait installer des lits et des tables de chevet au siège de l’entreprise. Par P.J - Publié le Samedi 10 Décembre 2022 à 14:24

Depuis le début de la semaine, les employés de Twitter à San Francisco ont la possibilité de dormir sur place. Leur nouveau patron a procédé à l’aménagement de lits et de tables de chevet au siège de l’établissement, selon une information du magazine américain Forbes, relayée par l’Independant.fr.



D’ailleurs, une visite l'inspection du travail va être diligentée sur place pour vérifier le bon usage des bâtiments et les conditions de travail des employés.



Le rachat du réseau social par Elon Musk avait été soldé par un licenciement massif de la moitié des employés de Twitter. Ces départs auraient laissé de grands espaces vides que le patron s'est empressé de réaménager en dortoirs avec lits, tables de nuit, lampes de chevet et fauteuils, selon une source sur place.



Ainsi, le PDG a donné aux milliers d'employés qui sont restés dans l'entreprise la possibilité de partir ou de rester à condition qu'ils travaillent "intensément". Pour que ces derniers puissent travailler "dur", Musk les encourage donc à dormir sur place si nécessaire. Par ailleurs, aucune communication officielle n'a été faite sur ces nouveaux aménagements.



Au mois de novembre, un employé avait tweeté une photo montrant une salariée dormant à même le sol, dans un sac de couchage avec un masque sur les yeux.