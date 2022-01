La grande Une Pour ou contre le Pass vaccinal ?

Pour le troisième débat du couvre-feu, Zinfos974 vous propose de vous exprimer sur un sujet d'actualité, le Pass vaccinal. Par Baradi Siva - Publié le Lundi 3 Janvier 2022 à 21:02





Si les parlementaires adoptent le texte, le Pass sanitaire sera transformé en Pass vaccinal. Les non-vaccinés ne pourront alors plus se rendre au cinéma ou au restaurant.



Des Français s'opposent à ce projet de loi. Une pétition a rassemblé plus d'un million de signatures.



Êtes-vous pour ou contre ? Répondez à notre sondage plus bas !





