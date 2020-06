Société Pour mieux aider les SDF, l'association Koulèr Lo Kèr lance un appel aux bonnes volontés

L’association Koulèr Lo Kèr effectue régulièrement des maraudes pour apporter un peu de réconfort aux plus démunis. Elle lance aujourd'hui un appel aux entreprises et aux particuliers pour pouvoir intensifier ses actions. Par Marine Abat - Publié le Mardi 30 Juin 2020 à 17:26 | Lu 2150 fois





"Notre fonction c’est redonner aux sans-abri l’estime d’eux-mêmes", explique Stéphane Delphine, à l’initiative de la démarche. "C’est tellement d’émotion quand ils se regardent dans le miroir. Ce qu’on reçoit de leur part, ça vaut tout l’or du monde", exprime-t-il sa gratitude.



Forte de sa première année passée sur le terrain, la petite équipe de coiffeurs de rue (composée de sept personnes) aimerait désormais aller plus loin, avec des maraudes plus fréquentes. Kouler Lo Ker lance donc un appel à tous ceux qui pourraient apporter leur soutien. Que ce soit une enseigne de vêtements qui a des stocks non écoulés, une boulangerie pour de la nourriture, un magasin pour des produits d’hygiène…



