"Pour mettre fin à une pandémie, il faut que chacun y mette du sien"

Voici les paroles que j'ai entendues hier soir au journal télévisé de dimanche 8 août, et cela vient d'une Italienne interviewée à l'entrée du Colisee de Rome, qui se faisait contrôler son pass sanitaire. Parmi toutes les réflexions et autres analyses que j'ai entendues ces derniers jours, c'est la seule vérité qui me semble digne, honnête et valable. Le reste n'est qu'un ramassis de mauvaise foi, d'ignorance et d'irresponsabilité. Toutes les manifestations organisées contre le pass sanitaire, ne sont que des gesticulations de manipulateurs démagogiques, qui savent très bien qu'ils surfent sur la vague de mécontentement des citoyens, opposés au gouvernement. Hélas, faire d'une question de vie et de mort, un tremplin contestataire, face au pouvoir en place, se révèle une pitoyable tragi-comédie, un combat perdu d'avance.