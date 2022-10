Actu Ile de La Réunion "Pour les Saint-Paulois nous avons le devoir d’être une opposition responsable et courageuse"

"Je resterai dans une opposition responsable et vigilante qui fait des propositions pour le bien de la population tout en ayant le courage nécessaire pour défendre l’intérêt général", affirme la conseillère municipale Audrey Fontaine. Par N.P - Publié le Mardi 25 Octobre 2022 à 10:02

Le communiqué :



Voilà bientôt deux ans que Emmanuel Séraphin a fait voter une délibération interdisant l’existence d’une réelle formation politique d’opposition au sein du conseil municipal.



Si je comprends que face au manque de respect, à l’agressivité voire aux menaces auxquels nous sommes fréquemment exposés certains de mes collègues soient tentés par une opposition plus conciliante ou pire une collaboration méprisable pour les plus désespérés d’entre -eux, je regrette que ces initiatives alimentent les divisions et fassent le jeu de la majorité.



Il est fondamental de tenir les engagements pris devant les électeurs qui ont voté pour nous.



Pour ma part je continuerai de relayer avec Cyrille Melchior et Sébastien Ibar la parole des Saint -Paulois. Je resterai dans une opposition responsable et vigilante qui fait des propositions pour le bien de la population tout en ayant le courage nécessaire pour défendre l’intérêt général. Il s’agit de préparer l’avenir en associant à notre action le plus grand nombre de Saint-Paulois. Nous resterons à l’écoute de tous. J’assumerai cette mission avec enthousiasme, dans la clarté, parce que j’aime Saint -Paul et parce que je veux rester fidèle aux engagements pris envers les Saint-Paulois. Audrey Fontaine

Élue de l'opposition

Mairie de Saint-Paul Voilà bientôt deux ans que Emmanuel Séraphin a fait voter une délibération interdisant l’existence d’une réelle formation politique d’opposition au sein du conseil municipal.Si je comprends que face au manque de respect, à l’agressivité voire aux menaces auxquels nous sommes fréquemment exposés certains de mes collègues soient tentés par une opposition plus conciliante ou pire une collaboration méprisable pour les plus désespérés d’entre -eux, je regrette que ces initiatives alimentent les divisions et fassent le jeu de la majorité.Il est fondamental de tenir les engagements pris devant les électeurs qui ont voté pour nous.Pour ma part je continuerai de relayer avec Cyrille Melchior et Sébastien Ibar la parole des Saint -Paulois. Je resterai dans une opposition responsable et vigilante qui fait des propositions pour le bien de la population tout en ayant le courage nécessaire pour défendre l’intérêt général. Il s’agit de préparer l’avenir en associant à notre action le plus grand nombre de Saint-Paulois. Nous resterons à l’écoute de tous. J’assumerai cette mission avec enthousiasme, dans la clarté, parce que j’aime Saint -Paul et parce que je veux rester fidèle aux engagements pris envers les Saint-Paulois.