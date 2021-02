A la Une .. Pour le viol de deux femmes, il voit sa peine alourdie en appel

Condamné à 15 ans de prison pour le viol de deux femmes, un homme au passé judiciaire bien rempli, était jugé en appel depuis ce lundi. Le verdict rendu ce mardi midi alourdit sa précédente condamnation. Par Soe Hitchon - Publié le Mardi 9 Février 2021 à 13:29 | Lu 614 fois

Depuis ce lundi, l’homme de 53 ans était jugé pour le viol de deux femmes devant la cour d’Assises. Une salle qu’il connaît déjà très bien.



En 2012, l'accusé sortait à peine de prison. Il avait été condamné, pour avoir violé sa fille, à 18 ans par la cour d’Assises puis relaxé en appel.



Il aurait, entre 2012 et 2013, fait subir des violences, agressions sexuelles et menaces à sa femme de l’époque. Celle-ci avait demandé le divorce et porté plainte contre lui en 2015.



Cette fois-ci, il avoue



En 2016, elle l’accuse d’avoir tenté de la kidnapper. Alors qu’elle se promène dans une rue de Saint-Denis, son compagnon s’arrête en fourgon, l’asperge d'une bombe lacrymogène et la balance dans un fourgon. Elle parvient à s’échapper du véhicule qui roule. Un automobiliste témoigne de la scène. Il écope d’un an de prison.



En 2018, il est enfin condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Denis à cinq ans de prison pour les violences, agressions sexuelles et menaces dénoncées par son ex en 2015.



Depuis ce lundi 8 février, il était de nouveau devant les Assises. Accusé de viol par deux femmes, il avait été condamné à 15 ans de réclusion criminelle mais avait décidé de faire appel. Les membres du jury devaient porter un regard neuf sur son cas mais il était difficile pour eux de faire abstraction du passé tortueux de ce personnage.



Il a été condamné à 17 ans, soit deux années de plus qu'en première instance. Contrairement au premier procès où il avait tout nié, l'accusé a avoué cette fois-ci être l'auteur des faits pour lesquels il avait fait appel.



