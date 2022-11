Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Pour le tourisme R ’ unionnais - Visite du Domaine Isautier à Bérive Le 1er Vice-président de Région et Président de l’IRT, Patrick LEBRETON, a effectué une visite du "Domaine de Bérive", à cheval sur les communes du Tampon et de Saint-Pierre, sur invitation de Monsieur Jérôme ISAUTIER, PDG du groupe éponyme.

Cette rencontre s’est faite en lien avec la Directrice de l’IRT et les services de la Région.



C’est sur ce site patrimonial et paysager exceptionnel qui marque l’histoire de La Réunion, à travers notamment la production de la canne à sucre, que la famille ISAUTIER ambitionne de créer un projet touristique de grande qualité : une structure hôtelière de charme, tournée vers le tourisme expérientiel avec cuisine créole et spa.



On devrait également y trouver une micro-distillerie de rhum agricole et de vieux rhum.



Cet ensemble sera aménagé dans le patrimoine bâti conservé par la famille, au milieu d’un écrin de verdure ouvert sur les grands paysages du Sud. L’authenticité et le dépaysement de la clientèle touristique devraient être garantis dans ce projet de caractère qui veut allier patrimoine, histoire, agri-tourisme et nature.



Une belle ambition que d’orienter aussi notre tourisme vers les Hauts de notre belle micro-région du Sud.





Dans la même rubrique : < > Notre Ecole, Faisons-La Ensemble Vol inaugural Réunion-Maurice depuis Pierrefonds