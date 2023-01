Pour le Parti de Gauche de La Réunion, "il n’y a pas de déséquilibre des comptes des retraites"

Le communiqué:



Le 19 janvier le Parti de Gauche de La Réunion sera dans la rue derrière les organisations syndicales et tous ceux qui veulent combattre la réforme des retraites.



Les prix explosent et les profits s’emballent. Le gouvernement refuse d’augmenter les salaires. Il rejette toute avancée sociale et écologique et impose l’austérité à coups de 49.3.



L’annonce que vient de faire Madame Borne contient beaucoup de désinformation et c’est important avant toute chose de rappeler qu’il n’y a pas de déséquilibre des comptes des retraites. Sur l’année 2022, il y aura même 2,7 milliards d’excédent.



C’est une réforme injuste, brutale et inutile.



On va supprimer tous les régimes spéciaux résultants de lutte de toutes les professions qui avaient réussi à obtenir quelques avantages sur le régime des retraites, sauf pour les pompiers et les policiers.



On va maintenir une situation d’injustice pour tous ceux qui n’ont pas des carrières complètes et on devra travailler plus longtemps.



Or, la majorité des Français disent que ça suffit comme ça, que le bon régime, qui a été traité de mesure démagogique, c’est 60 ans.



60 ans, c’est quelque chose qui est à notre portée et il n’y a pas besoin de travailler plus, car nous avons divisé le temps de travail par deux en 50 ans et multiplié par 50 la richesse produite.



Nous avons la capacité de financer le fait que les gens puissent ne pas se tuer au travail. A nous de choisir le monde dans lequel nous voulons vivre.



Pour le Parti de Gauche de La Réunion

Pascal HOAREAU