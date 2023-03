Pour le PLR les sénateurs réunionnais sont "déconnectés de la réalité sociale de notre territoire"

Communiqué du PLR :



Ce jeudi 9 mars, les sénateurs étaient appelés à se prononcer sur l’article 7 de la réforme des retraites. L’objet principal de cet article consiste à reporter l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Les quatre sénateurs réunionnais : Nassimah Dindar, Jean-Louis Lagourgue, Viviane Malet et Michel Dennemont ont tous voté pour ce report.



Ce vote, lourd de conséquences, est une provocation pour la population réunionnaise. Il intervient en contradiction totale avec l'expression de l'immense majorité des Réunionnaises et Réunionnais. Il traduit une grave incompréhension des problèmes structurels que rencontrent nos concitoyens dans leur quotidien. Sur notre l'île, l'âge moyen effectif de départ à la retraite est déjà, dans les faits, de 64 ans du fait des nombreuses carrières hachées et du problème structurel de chômage que connaît notre territoire.



Aussi, le choix incompréhensible des quatre sénateurs de voter en faveur du report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans revient à condamner les Réunionnaises et les Réunionnais à devoir partir à la retraite entre 66 et 67 ans.



A travers ce vote, ces sénateurs, élus par les “grands électeurs”, ont montré qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité de ce territoire et des attentes de la population réunionnaise. Ils ont fait la démonstration de leur soutien à la politique d’Emmanuel Macron. Une politique qui va aggraver les inégalités, renforcer le chômage chez les jeunes et augmenter la pauvreté sur notre île.



Alors que les Réunionnaises et les Réunionnais ont les pensions de retraite les plus faibles de France, les sénateurs réunionnais auraient été plus inspirés de s’engager en faveur d’une revalorisation des petites pensions. Ils ont ainsi manqué une occasion de représenter l'expression de la majorité de nos concitoyens à un moment décisif sur le plan politique et social.



Fidèle à ses engagements et ses convictions, le PLR a toujours marqué sa ferme opposition à cette réforme des retraites. Plus que jamais, notre parti appelle la population réunionnaise à se mobiliser face à cette régression sociale et invite les Réunionnaises et les Réunionnais à demander des comptes à leurs sénateurs qui manifestement travaillent contre l’intérêt de notre territoire. POUR LA REUNION