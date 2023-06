Pour le PCR : une prime COSPAR 2

Le Parti communiste Réunionnais remercie chaleureusement les adhérentes et adhérents. Il est très satisfait des invités qui ont répondu présents. Il comprend celles et ceux qui nous signalés leur absence, en saluant notre initiative.



A cette assemblée extraordinaire, nous avons exposé le constat d’une situation sociale difficile marquée par la cherté de la vie et la pauvreté. Face à cette situation extrême, nous avons fait la proposition concrète, immédiate, suivante :



Attribuer, en urgence, aux plus faibles revenus, une prime qui correspond à un équivalent de la prime COSPAR. Ce COSPAR 2 n’est qu’un soulagement et pas un remède.



Le traitement de la situation se fera en 2 phases : 1)une compensation de la vie chère pour les travailleurs laisser aux calculs de l’inter-syndicale; 2)Un projet de développement global, fait par des Réunionnais pour des Réunionnais.



Pour le secrétariat du PCR,

Ary YEE-CHONG-TCHI-KA