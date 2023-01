Revenir à la Rubrique CASUD Pour la sécurité et la tranquillité de ses voyageurs : contrôle renforcé à la gare routière du Tampon

Pour la parfaite sécurité et la bonne tranquillité des voyageurs, ce mardi 10 janvier 2023 de 14h00 à 18h00, un un contrôle renforcé en gare routière du Tampon s'est déroulé.



Ce contrôle a mobilisé :

- La Gendarmerie Nationale, PSIG, maître chien ( 12 militaires)

- Le Contrôleur réseau Car Jaune accompagné de leurs agents sureté

- Le Contrôleur réseau Alternéo accompagné de leurs agents de sureté

- Le Contrôleur de titre Novasud (réseau CARSUD) accompagné des agents de médiation-sécurité de la CASUD



Tous les bus ont été contrôlés, entre autres par le maître chien, mais aussi avec une fouille de sac par les gendarmes, et la vérification des titres de transports.

Un jeune homme avec un port d'arme a été interpellé.



Cette opération de contrôle s'est déroulés dans le calme et sous les regards rassurés de la plupart des voyageurs présents.



D'autres opérations inopinées seront programmées prochainement et concerneront notamment le contrôle d'alcoolémie sur les conducteurs.





