Ville de Saint Paul Pour la sécurité de tous, le stade olympique est fermé à toute activité Pour la sécurité des usagers fréquentant le stade olympique Paul Julius Bénard, la Mairie de Saint-Paul a décidé de fermer le site à toutes les activités qui s’y déroulent habituellement et notamment les rencontres sportives. Soumis aux caprices du temps et en dépit d’un entretien régulier, permanent, certains éléments de l’ossature du stade montrent aujourd’hui des signes de faiblesse.

Fissures, ferraillage apparent, poutre légèrement décalée… plusieurs anomalies structurelles ont été mises en évidence par le bureau d’étude de la Ville lors d’une inspection générale. Sur la base de ces remarques, la municipalité a sollicité la visite de la Commission départementale contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant le public (ERP) placée sous l’autorité du représentant de l’Etat. Comme le bureau d’étude, la commission a également relevé des faiblesses au niveau des gradins et de la couverture de la tribune. Aussi, elle a donc émis un avis défavorable à la poursuite des activités au sein du stade olympique Paul Julius Bénard.



Les membres de la commission estiment en effet que les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la sécurité du public accueilli dans l’enceinte sportive. « En tant que maire et responsable de la sécurité, je ne peux que me conformer à cet avis », indique Joseph Sinimalé. « Aussi, nous avons pris la décision de fermer le site à toutes les activités qui s’y déroulent habituellement et notamment les rencontres sportives. L’ensemble des utilisateurs (ligues sportives et autres) a été averti ». Des rencontres sportives étaient programmées pour ce week-end et les prochaines semaines. Sous l’impulsion de Thierry Martineau, adjoint délégué aux Sports, des solutions de repli ont été étudiées et proposées.



Parallèlement, la municipalité a sollicité l’expertise d’un organisme de contrôle agréé afin de déterminer l’ampleur exacte du risque encouru. « Elle devra également nous éclairer sur l’éventuelle possibilité d’utiliser une partie de la structure pour une reprise des activités sans mettre en danger les usagers », précise encore le Maire de Saint-Paul. « D’ailleurs, dans ses prescriptions, la commission nous oriente vers cette voie pour une réouverture rapide du site au public et aux utilisateurs ».



Compte tenu de l’importance que revêt cet équipement dans la sphère sportive et économique, la Ville lancera des travaux de consolidation dès que leur nature sera clairement définie. Ville de Saint-Paul





