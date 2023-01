Pour la Retraite à 60 ans à taux plein : Retrait du projet de loi Borne

La mobilisation face à la contre-réforme des retraites s’organise. C’est une bataille déterminante dans le rapport de forces Capital / Travail.



Macron, représentant des intérêts capitalistes, veut nous faire travailler plus longtemps. C’est une stratégie de la bourgeoisie et l’oligarchie depuis 30 ans d’attaques contre les retraites de Balladur à Hollande. La philosophie générale des contre-réformes successives est aussi anti-écologique, en favorisant le productivisme et le travailler plus pour gagner moins. Le dérèglement climatique nous impose au contraire de travailler moins, de circuler moins et d’agir dans la sobriété.



La retraite à 60 ans a été instaurée en 1982 par les lois Auroux. Le nombre d'années de cotisations est alors fixé à 37,5 ans. Cette conquête sociale doit être restaurée. La production de richesses et la productivité du travail le permettent largement.



Nous devons construire un mouvement de masse profond et sur la durée.



Le 31 janvier, ce sera le prochain grand rendez-vous social. Nous devons en assurer le succès auprès de nos collègues de travail, dans nos quartiers, dans nos familles.



Le Parti de Gauche de la Réunion participera aux manifestations prévues dans le Nord et le Sud.



Le mouvement a besoin de s’inscrire en profondeur dans les lieux de travail et les territoires et de s’articuler dans une stratégie longue avec l’appui de secteurs-clés qui peuvent bloquer la vie névralgique du pays.



Beaucoup d’initiatives sont prises en France hexagonale dans les secteurs de l’électricité, les transports, les raffineries... et d’ores et déjà les syndicats CGT et SUD Rail travaillent à construire une grève reconductible.



Seul le blocage du pays et la construction d’une grève générale nous permettront d’établir un rapport de force pour faire reculer Macron et de gagner sur nos revendications.







Pour le Parti de Gauche de La Réunion



Pascal HOAREAU