Pour la 1ère fois, le prix de l'essence légèrement plus cher à La Réunion qu'en métropole

Les prix de l'essence et du gazole sont traditionnellement bien moins cher à La Réunion qu'en métropole. Le carburant est l'un des rares produits pour lequel ce soit le cas.



Pourtant, malgré une fiscalité moins importante dans l'ile, l'écart tend à se resserrer, notamment en raison d'une chute continuelle des prix en France à la suite de la baisse des cours du baril sur les marchés internationaux, baisse immédiatement répercutée à la pompe. Tandis qu'à La Réunion, l'automobiliste doit attendre la révision mensuelle des prix par la Préfecture. Le Réunionnais est gagnant quand les prix augmentent, mais perdant quand ils baissent.



Ainsi, le prix de l’essence sans plomb 95 (SP95) s’affichait en moyenne en métropole la semaine dernière à 1,4232 euro le litre, en repli de 0,87 centime, selon les relevés hebdomadaires publiés par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Notons qu'il s'agit d'une moyenne et qu'il y a donc des stations où le prix est encore moins cher.



A La Réunion, depuis le 27 novembre dernier, à la demande de la ministre des Outremer, le prix du sans plomb est de 1,43 €, soit quasiment le même prix mais légèrement plus cher de quelques dixièmes de centimes.



L'écart est encore important concernant le gazole puisqu'il s'établit en moyenne à 1,4133 euro, soit 1,14 centime de moins que la semaine précédente. A La Réunion, le litre de gazole se vend à 1,21€ le litre soit plus de 20 centimes moins cher.



A noter que les cours du pétrole sont restés orientés nettement à la baisse la semaine dernière sur les marchés internationaux, reculant de près de 11 %, sur fond de craintes persistantes de surproduction.



Pas de changements par contre à prévoir du côté des taxes puisque, aussi bien le gouvernement au niveau national que la Région au niveau local, ont décidé de renoncer aux augmentations de taxes sur les carburants prévues pour toute l’année 2019.



Au-delà de l’évolution des taxes, les prix des carburants varient en fonction des cours mondiaux du baril de pétrole brut et du taux de change euro-dollar.



Au vu de la baisse très forte du cours du brut, on devrait logiquement assister à une nouvelle baisse du prix des carburants à La Réunion lors de la prochaine révision préfectorale.





