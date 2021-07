A la Une . Pour inciter les habitants à se faire vacciner, New-York offre 100 dollars pour une première dose

Ce mercredi, le maire de la ville de New-York a annoncé plusieurs mesures d'incitation à la vaccination : menus fast-food, places dans les parcs d'attraction et gratifications en espèces sonnantes et trébuchantes. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 29 Juillet 2021 à 11:18

Bill de Blasio veut donner un second souffle à la campagne de vaccination new-yorkaise. Le maire de la "Grande Pomme" a décidé de taper fort en offrant aux habitants qui recevront leur première dose de toucher 100 dollars à partir de vendredi 30 juillet.



Dans une conférence destinée à la presse en milieu de semaine, il a annoncé plusieurs mesures incitatives. La population de New-York est vaccinée à 57% environ, ce qui est insuffisant. Il est donc temps de convaincre les 26% qui restants.



D'autres mesures ont vu le jour depuis le début de la campagne de vaccination : des menus fast-food, des billets pour se rendre au parc d'attractions ou encore des tickets de loterie.



Le variant Delta est bien présent à Big Apple. Les obligations sanitaires viennent d'être renforcées avec notamment l'obligation pour 300 000 fonctionnaires (pompiers, enseignants, policiers...) de se faire vacciner ou, à défaut, tester toutes les semaines.



Même chose pour l'état de New-York avec en prime, l'obligation pour les soignants de passer par la case vaccin. D'autres Etats devraient suivre la même voie.





