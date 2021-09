A la Une .. Pour honorer sa mémoire, Béthény nomme son nouveau stade Bastien Payet

La ville de Béthény a tenu à honorer la mémoire de Bastien Payet en baptisant son nouveau terrain de football à son nom. Le jeune homme d’origine réunionnaise avait été battu à mort dans les rues de Reims en mars 2019. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 15 Septembre 2021 à 09:54





Pour lui rendre hommage, la commune de Béthény, où il vivait, a décidé de baptiser son nouveau de terrain de football "Stade Bastien Payet". Après l’inauguration, ses amis ont joué un match amical pour faire vivre sa mémoire.



La famille de Bastien Payet est très touchée par le geste de la commune. Dans les colonnes du journal l’Union, sa mère explique :"Quand la commune nous a demandé si le nouveau terrain pouvait porter le nom de Bastien, ça a été une évidence de dire oui tout de suite, et une grande fierté".



Une soirée tragique



Le 8 mars 2019,



Ces derniers n’ont pas lâché le groupe et lorsque Bastien Payet leur a demandé d’arrêter, il s’est fait violemment passer à tabac par les trois jeunes hommes. Ses amis présents évoquent un déchaînement de violence incompréhensible. Il décédera de ses blessures dans la nuit.



L’instruction vient de se clôturer, la qualification des faits n’est pas encore connue. Les trois suspects ne cessent de s’accuser mutuellement.



Un passage remarqué dans les Douze coups de midi



Bastien Payet s’était fait remarquer lors d’un passage dans l’émission Les Douze coups de midi, diffusée sur TF1. Le jeune avait évoqué sa passion pour le foot et le slam, dont il avait fait une démonstration à l’antenne. Sa disparition avait suscité un très fort émoi chez les téléspectateurs de l’émission.



