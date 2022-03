A la Une .. Pour fuir les sanctions, le jet privé d'un oligarque russe se réfugie aux Seychelles

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a maintenant 5 jours et le gel des biens de la plupart de leurs biens, les oligarques russes essaient de mettre leurs yachts et leurs jets privés à l'abri, dans des pays n'appliquant pas les sanctions. L'un d'eux, Grigoryevich Abramov, a choisi les Seychelles pour y cacher son Airbus A319 privé. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 1 Mars 2022 à 12:53

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, certains internautes ont créé des sites pour traquer les yachts des oligarques russes, tandis que d'autres se focalisent sur leurs jets privés.



C'est l'un de ces derniers qui a repéré la présence de l'Airbus A319 de Grigoryevich Abramov sur l'aéroport de Mahé aux Seychelles.



Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, affirmait ce matin sur France Info que l'objectif des sanctions était de faire s'effondrer l'économie russe, avec l'espoir secret de voir les oligarques russes se retourner contre Vladimir Poutine, ne pouvant plus partir en vacances dans leurs villas sur la Côte d'Azur.



Pas sûr que les plages seychelloises soient moins agréables pour les milliardaires russes que celles de la Côte d'Azur, surtout en hiver dans l'hémisphère Nord...



Grigoryevich Abramov, 63 ans, est un ancien scientifique russe qui est devenu un magnat de l'industrie.



Propriétaire d'Evraz, le plus grand producteur d'acier de Russie, il emploie 125.000 personnes, contrôlant environ 22 % de la production totale d'acier du pays avec un chiffre d'affaires annuel de 20 milliards de dollars.



Grigoryevich Abramov était en juin 2021 répertorié par Forbes comme ayant une fortune estimée à 8 milliards de dollars (sources Wikipedia).







