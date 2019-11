Pour financer un voyage humanitaire à Madagascar, ils font appel à la solidarité des Réunionnais

Aïna Enfance et Avenir, une association qui lutte

notamment contre l'abandon, l'exclusion, la malnutrition, et la pauvreté dans la Grande Île.

Une classe de BTS ESF (Economie Social Familial) au lycée Roland Garros du Tampon organise un voyage humanitaire à Madagascar en avril prochain.Les élèves seront bénévoles pour"Notre projet de voyage à Madagascar, s'inscrit dans une relation d'aide et la mise en place d'actions à caractère social et humanitaire", expliquent les lycéens.Pour financer ce voyage, les lycéens ont besoin de récolter des fonds. Ils font donc appel à la solidarité des Réunionnais. "Ce projet nous devons le financer entièrement avec nos propres actions, on organise une tombola, l'ensachage, une cagnotte leetchi etc", explique un élève.--Le lien vers la cagnotte : https://www.leetchi.com/c/voyage-humanitaire-bts-esf