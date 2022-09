A la Une .. Pour fêter ses 5 ans, le Kerveguen peut compter sur sa marraine

La salle de spectacle le Kerveguen se prépare à souffler sa cinquième bougie. Pour l’occasion, Flavia Coelho sort de son année sabbatique, elle qui avait fait l’inauguration du lieu. L’artiste brésilienne va partager la scène avec le groupe Mouvman Alé vendredi soir pour la soirée d’anniversaire. Le Kerveguen prépare également une surprise pour les artistes locaux qui se lancent. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 8 Septembre 2022 à 16:43

Il y a quelques années, Michel Fontaine décidait de transférer la salle de spectacle du centre Lucet Langenier vers le coeur de la ville historique. L’occasion de mettre en valeur le patrimoine et la culture en restaurant les lieux et en faire une salle de spectacle alliant histoire et modernité.



C’est donc le 1er septembre 2017 que le Kerveguen a été inauguré. La salle de spectacle peut accueillir 700 personnes et voit défiler depuis une moyenne de 200 artistes par an. Au niveau scolaire, c’est presque 6000 petits Saint-Pierrois qui ont eu le bonheur de découvrir la salle de spectacle et les coulisses lors d’évènements qui leur étaient consacrés.



Durant la crise sanitaire, le Kerveguen a continué son activité au travers de concerts sans public diffusés sur internet. « C’était important de continuer à soutenir la culture », explique Sandrine Aho-Nienne, l’adjointe chargée des Affaires culturelles de la ville de Saint-Pierre.

Le retour de la marraine



Pour son inauguration, c’est Flavia Coelho qui avait donné le premier concert. La Brésilienne ne cache pas son amour pour La Réunion où elle est venue à plusieurs reprises, notamment au Sakifo.



"Je suis de retour au Kerveguen, cette salle que j’ai eu l’honneur d’inaugurer. Je suis heureuse de voir qu’elle est toujours aussi belle", se réjouit la chanteuse. Elle explique qu’elle s’est octroyée une année sabbatique depuis le mois de mars, après 10 ans de carrière quasiment ininterrompue. "Quand j’ai reçu l’appel pour célébrer les 5 ans du Kerveguen, j’ai décidé de mettre ma pause en pause", s’amuse-t-elle.



Flavia Coelho collabore souvent avec des artistes locaux, comme Maya Kamati pour qui elle a posé sa voix sur un album. Cette fois, c'est avec le "groupe émergeant" Mouvman Alé qu’elle va partager la scène.

Des studios pour les artistes



Afin de poursuivre son engagement envers les artistes locaux, le Kerveguen va proposer à partir du 15 septembre des studios aux musiciens. Deux sont consacrés aux répétitions et un aux enregistrements. D’abord ouvert trois jours par semaine, la commune pourrait augmenter les créneaux horaires en cas de demande importante.



À l’image des spectacles locaux, les tarifs proposés accessibles avec des locations à 8 euros de l’heure pour les répétitions et 200 euros par journée d’enregistrement d’une maquette. De quoi voir peut-être émerger les artistes qui célébreront le 10e anniversaire.



