Société Pour faire face aux abandons d’animaux, l’Arche de Noé lance une cagnotte

Les périodes de vacances riment malheureusement souvent avec abandon d’animaux. Dans ce contexte, le refuge Arche de Noé reçoit de plus en plus de chiens et de chats laissés par leurs propriétaires. Pour arriver à faire face financièrement à cette situation, l’association Droit de cité, qui gère le refuge, lance une campagne leetchi pour récolter des dons. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 4 Juillet 2021 à 08:14

Le communiqué : Depuis un mois, le téléphone sonne plus que d'habitude. Avec au bout, des dizaines de chiens et chats devenus subitement indésirables. Bien sûr, nous ne pouvons pas les accueillir tous, mais nous essayons d'aider ceux qui sont en détresse manifeste.

Si nos quatre agents de chenil "restent sur le pont" alors que nombre de familles d'accueil temporaire baissent le rideau pour cause de vacances, notre trésorerie ne peut suivre sans l'aide de donateurs (les vétérans qui soutiennent notre action depuis 25 ans, les habituels qui nous renouvellent leur confiance chaque année, les ponctuels qui aident selon les circonstances, et depuis trois ans déjà les cagnotteuses et cagnotteurs qui contribuent à notre gamelle solidaire mensuelle sur LEETCHI et aux frais vétérinaires nécessaires aux soins des animaux que nous hébergeons. ALORS , Bienvenue sur la cagnotte des "laissés pour compte" de l'ARCHE DE NOE REUNION" !

Ici vous pouvez directement et en un clic, participer à cette cagnotte. • Chacun participe du montant qu'il souhaite. • Tous les paiements sont sécurisés. • Un reçu fiscal vous est délivré sur simple demande dans l'onglet "message" de la cagnotte.

Merci à tous !



