Pour faire face à la crise, c’est l’union sacrée autour du Bouclier Qualité Prix

Pour ses 10 ans, le Bouclier Qualité Prix (BQP) s’offre un défi de taille avec l’importante inflation que connaît La Réunion. Dans un contexte économique où chacun pourrait se replier sur soi, les différents partenaires engagés dans les négociations du BQP ont fait le choix de la cohésion pour le bien de la société réunionnaise. Une stratégie payante qui permet d’offrir aux ménages pour la troisième année consécutive un panier de 153 produits de qualité à un prix fixé à 348€. Par Zinfos974 - Publié le Vendredi 14 Avril 2023 à 07:33

Si chaque département d’Outre-mer possède son Bouclier Qualité Prix (BQP), une liste de produits aux prix plafonnés, La Réunion peut se targuer d’avoir le panier le plus fourni de tous. Avec pas moins de 153 produits inscrits dans la liste du BQP, les consommateurs réunionnais possèdent un choix beaucoup plus important que leurs cousins ultramarins. Le tout à des prix attractifs.



Si La Réunion réalise cet exploit, c’est principalement grâce à l’engagement des partenaires à la table des négociations. Autour du préfet de La Réunion, les différents syndicats, associations et fédérations ont appris à se connaître depuis 10 ans et à négocier ensemble afin d’aboutir au meilleur consensus pour la société réunionnaise.



Du côté des consommateurs, le BQP prend de plus en plus d’importance en raison du contexte économique actuel. Si à peu près tous les Réunionnais ont déjà entendu parler du BQP, tous ne sont pas très familiers avec lui et les possibilités qu’il offre. Mais dans un contexte inflationniste, le mot bouclier reprend tout son sens ces derniers mois, notamment dans l’alimentaire. C'est pourquoi de nombreuses personnes sont satisfaites de le redécouvrir



Trouver le meilleur prix, mais pas seulement



Avant toutes négociations, l’Office des prix, des marges et des revenus (OPMR) émet un avis sur la liste des produits à inclure pour l’année. "Le rôle de l’OPMR dans les discussions du BQP, c’est d’apporter le point de vue de la société réunionnaise. La présence des citoyens apporte justement cette vision un peu plus directe sur ce panier de 153 produits, qui va plus correspondre au réel" explique Jocelyn Cavillot, vice-président de l’OPMR, qui participe activement aux discussions autour du panier à proposer.







La liste des produits du BQP 2023 est à retrouver ici.



Si mettre en avant la production locale est un élément primordial dans l’élaboration du BQP, d’autres critères sont également pris en considération. "Il y a cet équilibre qui existe entre les marques nationales et la production locale. On veille à la fois à des impératifs de qualité de produits, mais aussi à des impératifs nutritionnels. Notamment en faisant attention aux enjeux de diabète, de sucre et de gras dans les produits que l’on propose dans le BQP" assure Philippe Maillard, secrétaire général et porte-parole de la Fédération du commerce et de la distribution.



"À La Réunion, nous vivons sur une terre de vivre ensemble. Si on veut nourrir ce vivre ensemble, il faut faire ensemble. Et le BQP est un outil par excellence du faire ensemble" souligne de son côté Pascal Thiaw-Kine, le représentant de la Fédération du commerce associatif et associé à La Réunion.



Des améliorations significatives



Depuis l’année dernière, les services de l’État ont constaté une meilleure visibilité des produits du BQP pour les consommateurs. Les magasins "participent en communiquant à chaque entrée d’enseigne sur un panneau avec la liste des produits et le prix individuel par produits", explique Philippe Maillard.



"Nos supports sont le prospectus, nos supports sont toutes les PLV (publicité sur lieu de vente) que nous avons de l’entrée du magasin jusqu’aux rayons" ajoute Pascal Thiaw-Kine.

La préfecture a également remarqué que les enseignes "semblent être plus rigoureuses dans la gestion de l'approvisionnement et de la mise en rayon des produits". Le taux de rupture varie entre 14% et 27% pour un taux moyen de 20%. Les difficultés liées principalement aux perturbations du commerce international expliquent ce chiffre.

La négociation sur le BQP 2023 a permis de conforter les engagements pris dans le cadre du BQP et de les renforcer dans deux directions stratégiques :

- pour limiter encore un peu plus les risques de rupture, une plus grande souplesse dans les substitutions de produits a été accordée aux enseignes, avec la possibilité nouvelle de remplacer le produit manquant d’une gamme donnée par un produit similaire dans une autre gamme, afin de limiter au maximum le risque de rupture.

- afin de renforcer la visibilité des produits BQP en magasin.



Une grande nouveauté : l’élargissement aux produits de bricolage



L’élargissement du BQP traditionnel vers d’autres secteurs que la grande distribution à dominante alimentaire correspond à un engagement fort de Jérôme Filippini, préfet de La Réunion.



Pour 2023 est donc mis en place un panier BQP « spécial bricolage » qui se compose de 22 produits variés et de qualité dont le prix maximum du panier, contrôlé par l’État, ne peut dépasser 290,60€. Ce prix restera stable toute l’année malgré l’inflation.



