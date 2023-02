Pour empêcher ses salariés de trop travailler, une entreprise indienne installe un logiciel

« Avertissement !!! Votre temps de travail est terminé. Le système informatique s’éteindra dans 10 minutes. Veuillez rentrer chez vous ».Voici le message que reçoivent les employés de Soft Grid Computers, une entreprise en Inde, avant de quitter leur lieu de travail.



Dix minutes avant la fin de leur journée, les 40 employés de cette entreprise indienne reçoivent une notification pour se déconnecter, rapporte ouest France. En effet, à 19 h, les ordinateurs s’éteignent automatiquement pour inciter les collaborateurs à rentrer chez eux.



Tanvi Khandelwal, une employée, a partagé sur le réseau social LinkedIn une publication qui est devenue virale : en une semaine, elle a reçu plus de 400.000 « j’aime » et la photo a été partagée près de 12 000 fois. « C’est la réalité de notre bureau ! Mon employeur soutient #WorkLifeBalance », a écrit cette jeune indienne dans ce message. Tout a commencé pendant la pandémie de la covid-19, explique une autre employée de cette entreprise.



Autre mesure mise en place par l’entreprise pour que les employés concilient vie professionnelle et vie privée : pas d’appels ni d’e-mails professionnels en dehors des heures de travail.



Sur le réseau professionnel, alors que de nombreux internautes saluent l’initiative de l’entreprise indienne, d’autres sont plus sceptiques. « Cela crée une pression pour respecter les délais », a estimé l’un d’eux. A cela, Shweta Shukla a déclaré sur CNN. « Ils peuvent simplement redémarrer le système et se reconnecter »