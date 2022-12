A la Une . Pour dire stop aux violences contre les sapeurs-pompiers, le SDIS 974 lance son compte Tiktok

Face à des agressions contre ses agents en augmentation, le SDIS 974 lance son compte Tiktok "afin de faire passer un message fort et impactant" et "rappeler que les sapeurs-pompiers ont une seule priorité : porter secours". Par N.P - Publié le Vendredi 16 Décembre 2022 à 11:49

Le communiqué :



Parce que les agressions contre les sapeurs-pompiers ont augmenté en 2022, il nous a paru primordial de faire passer un message fort et impactant sur ces violences.



Pour qu’elles cessent bien entendu, mais aussi pour que chacun comprenne que les sapeurs-pompiers ont une seule priorité : porter secours.



Une vidéo, au format très court, a donc été réalisée avec le personnel du centre de secours de Saint-André, qui concentre le plus grand nombre de faits d’agressions.



Pour la visionner rendez-vous sur votre application Tiktok @sdis974 et sur le web :



Et comme nous nous sommes pris au jeu de ce réseau social, nous avons décidé d’en faire un véritable outil de prévention à destination du grand public. Vous y trouverez très bientôt de courtes vidéos de prévention sur les risques courants et sur les valeurs portées par les sapeurs-pompiers.



Ces vidéos sont aussi disponibles sur les réseaux sociaux habituels du SDIS :

https://fr-fr.facebook.com/sdis974

https://twitter.com/sdis974

https://www.instagram.com/sdis974

Partagez !



FOCUS AGRESSIONS :



2020 : 13 actes d'agression ou d’incivilité concernant 24 sapeurs-pompiers.

2021 : 15 actes d'agression ou d’incivilité concernant 48 sapeurs-pompiers.

