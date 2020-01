Pour des raisons de sécurité, Ewa Air suspend ses vols Mayotte-Anjouan jusqu'à nouvel ordre

Ewa Air, filiale d’Air Austral, a suspendu ses vols de et vers Anjouan, depuis hier et jusqu'à nouvel ordre, rapporte le Journal de Mayotte. La sécurité des vols n’est plus garantie, une situation "récurrente", a expliqué la compagnie.



Les équipages techniques d’Ewa Air rencontrent notamment des difficultés de communication avec la tour de contrôle de l’Aéroport d’Anjouan (Comores). "La liaison radio est rendue difficile depuis la détérioration il y a plusieurs mois d’une antenne relais, qui n’a aujourd’hui pas été réparée. Celle-ci entraine l’absence de contrôle efficace des airs par les autorités locale comoriennes, obligeant les équipages techniques des compagnies aériennes d’assurer eux-mêmes les distances règlementaires", rapporte le média, citant un communiqué d'Ewa Air.



La compagnie pointe également du doigt des prestations au sol défaillantes, notamment auprès des services SSLIA (Services de Sauvetage et de Lutte contre l’Incendie des Aéronefs), ne répondant pas aux exigences de sécurité aéronautique.



Les opérations ne reprendront que lorsque la compagnie estimera que les conditions préalables à la sécurité des vols seront garanties.