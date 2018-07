Pour des pique-niques sans déchet

Quand nous partons pique-niquer, nous voulons tous arrivés sur un site propre ! C’est normal. Or, il arrive souvent que ce ne soit malheureusement pas le cas.



Cette situation n’est pas irréversible. Elle est bien au contraire très facile à résoudre : il suffit que nous n’amenions pas d’objets ou de produits qui deviendront à la fin du pique-nique des déchets. Il suffit aussi que nous ramenions nos déchets avec nous pour les mettre dans des poubelles, dans NOS poubelles.



Ce sont ces messages que les médiateurs du TCO ont pour mission de faire passer aux pique-niqueurs.



Pendant ces vacances scolaires, nous avons donc décidé de mener des actions de sensibilisation de la population au pique-nique zéro déchet. Pour toucher un maximum de personnes, les sensibilisations se feront en itinérance et de façon ludique et interactive (jeux, saynètes, …).