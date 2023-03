Pour contrer la réforme des retraites, Jean-Hugues Ratenon a plusieurs "marmites sur le feu"

Le traditionnel cari dominical lui a surement inspiré la métaphore. Si la NUPES n’a finalement pas déposé sa propre motion de censure, elle a su "trouver un équilibre" derrière la motion "transpartisane" du groupe LIOT. Elle constitue "la plus grosse marmite" sur le feu pour contrer la réforme des retraites en renversant le gouvernement. Si la motion de censure passe, "Elisabeth Borne a engagé sa responsabilité et dans le même temps l’Assemblée nationale doit être dissoute", attise Jean-Hugues Ratenon. "Je suis très satisfait. Les 7 députés réunionnais ont voté la motion. S'il faut repartir devant la population on est prêt. Il y a un front uni des députés contrairement aux sénateurs. Je le redis ce sont des traites de la retraites", lance le député de la 5e circonscription.



Pour espérer voir la mayonnaise prendre, il faudrait que la motion de censure remporte 287 voix. "Si on prend l’ensemble des députés qui se disent prêts à voter on arrive à 264 voix, il en manque 23", compte le député. "Le groupe LR a de lourdes responsabilités et est donc très sollicité". Alors Jean-Hugues Ratenon ne perd pas espoir. "La motion a de grandes chances de passer".



Autres marmites sur le feu : la saisine du Conseil constitutionnel sur des points juridiques mais aussi le dépôt d’une demande de référendum d’initiative partagée et la mobilisation sociale. "Depuis l’annonce du recours au 49.3, il y a des manifestations dans tout l’Hexagone", souligne le député qui affirme qu’il sera présent demain devant les grilles de la SRPP au Port.