Pour continuer à faire sourire les enfants malades, les clowns d'Eclats de l'île vont traverser l'île

Trois membres de l'association Eclats de l'île, qui soutient les enfants malades dans les services pédiatriques du CHU Nord et Sud, s'apprête à traverser l'île. À travers ce défi sportif, les comédiens-clowns veulent continuer à récolter des fonds, afin de soutenir l'action de l'assocation. Par La rédaction - Publié le Mercredi 12 Juillet 2023 à 09:33

L'association Éclats de l'île, engagée depuis 20 ans dans l'amélioration du quotidien des enfants hospitalisés, annonce aujourd'hui le lancement d'une initiative hors du commun. Du 13 au 14 Juillet prochain, un groupe de courageux sportifs s'élancera dans une traversée exceptionnelle de l'île de La Réunion en 28h, afin de sensibiliser le public et récolter des fonds pour financer l'action de l'association.



Une aventure humaine et solidaire !



Les membres de la TEAM de l'association Éclats de l'île parcourront à pied une centaine de kilomètres à travers les montagnes et les forêts de l'île. Départ Jeudi 13 Juillet à 8h du CHU de Saint-Pierre.

Ravitaillement Jeudi 13 Juillet à 18h à Cilaos

Arrivée Vendredi 14 Juillet entre 8h et 12h au CHU de Saint-Denis.

Éclats de l'île : 20 ans d'existence !



Depuis 20 ans l'association Éclats de l'île s'engage à améliorer le quotidien des enfants hospitalisés à La Réunion en leur offrant un soutien moral chaque semaine dans les services pédiatriques des sites Nord et Sud du CHU de La Réunion.



Grâce à des actions concrètes et des initiatives solidaires, Éclats de l'île, et son équipe de comédiens-clowns, continuent d'améliorer et de dédramatiser l'hospitalisation des jeunes patients par une approche humaine et bienveillante.