Pour contacter la Caf à compter du 16 décembre 2020, un nouveau numéro, le 32 30

Le 16 décembre 2020, les allocations familiales basculeront le n° d’appel sur lequel les allocataires peuvent joindre leur Caf. Actuellement, chaque département dispose de son propre numéro, long à retenir et surtaxé. En conformité avec la loi Essoc, le nouveau numéro sera au coût d’un appel local. En outre, le nouveau numéro sera court et commun à l’ensemble du territoire : le 3230



Vous souhaitez nous contacter par téléphone ? Composez le 32 30 puis renseignez le numéro de notre département 974 pour être redirigé vers la Caf de La Réunion et entrer en relation avec un conseiller.