Animaux Pour aider Moïse, échoué devant l'Arche de Noé pendant le cyclone Batsirai, rdv sur Leetchi Moïse, un chien échoué devant le portail du refuge pendant les fortes pluies de Batsirai, a besoin de votre soutien.





A l'examen visuel, nous avons découvert, car impossible de ne pas le voir, un testicule gros comme un melon pour l'ablation duquel une chirurgie est à prévoir. MOISE a également un problème de peau et semble avoir souffert de la faim comme en atteste sa maigreur.



Moïse est un chien doux et calme qui mérite un coup de pouce.



Un premier devis a été établi "au jugé" sur la base de la photo ci-dessus par notre vétérinaire à hauteur de 455,90 €.



Le devis définitif du véto pourra être établi après un examen clinique approfondi et des analyses de sang que nous communiquerons à l'appui de cet appel au don.



Deux autres chiens ont été pris en charge la semaine dernière : une petite chienne ramassée par deux randonneuses de Ste Anne près d'un gîte très isolé de la Plaine des Cafres, placée en pension payante le temps de trouver pour elle une solution et BOY, un jeune chien identifié de un an originaire de la Saline et abandonné à la Plaine St Paul où il a été recueilli par Elvie repartie en métropole hier soir. BOY est en famille d'accueil sur Ste-Rose et rejoindra ELVIE au MANS dans un mois après sa mise en conformité.



Pour nous permettre d'aider nos compagnons à quatre pattes, votre aide est incontournable.



Ici vous pouvez directement en cliquant sur le lien ci-après,



Chacun participe du montant qu'il souhaite.

Tous les paiements sont sécurisés.

MERCI D'AVANCE POUR EUX !



Astrid PUISSANT, Présidente

DROIT DE CITE

Refuge ARCHE DE NOE

SAINTE ANNE ET SAINTE ROSE

Ile de la Réunion

