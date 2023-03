A la Une . Pour Perceval Gaillard, les sénateurs réunionnais sont "les 4 mousquetaires de la honte"

Par voie de communiqué, le député de la 7e circonscription dénonce l’attitude des 4 sénateurs de La Réunion qui ont voté en faveur de la réforme des retraites. Perceval Gaillard estime que les conditions de vote rendent le texte non légitime et appelle les Réunionnais à poursuivre le combat contre cette réforme. Par GD - Publié le Dimanche 12 Mars 2023 à 16:16

Le communiqué:

Comme on pouvait s’y attendre, les 2 sénatrices Nassimah DINDAR et Viviane MALLET, et les 2 sénateurs Jean-Louis LAGOURGUE et Michel DENNEMONT ont confirmé leur position : après avoir voté pour la retraite à 64 ans, ils ont voté pour l’ensemble du texte, samedi soir.

Plusieurs constats : La manière dont le gouvernement a manœuvré pour anéantir le débat est une preuve de faiblesse politique : l’utilisation de tous les dispositifs possibles pour que l’opposition ne puisse pas débattre du texte et défendre ses positions est un déni de démocratie .

. En votant sans l’ombre d’une hésitation ce texte de loi, comme l’exige le gouvernement (et une grande partie de la droite vassalisée), tous les 4 ont fait preuve d’une obéissance aux injonctions du pouvoir exécutif méprisant ainsi leur rôle de législateurs.

du pouvoir exécutif méprisant ainsi leur rôle de législateurs. Tous les 4 n’ont eu aucun respect pour la situation à La Réunion . Aucun respect pour les femmes, les plus grandes perdantes de cette réforme ! Aucun respect pour celles et ceux qui touchent des pensions de misère après avoir eu des carrières hachées et précaires.

. Aucun respect pour les femmes, les plus grandes perdantes de cette réforme ! Aucun respect pour celles et ceux qui touchent des pensions de misère après avoir eu des carrières hachées et précaires. Tous les 4 n’ont même pas fait le « service minimum » en déposant des amendements pour que la situation de La Réunion soit prise en compte. Sauf à demander des rapports... Maintenant, le texte issu de ce coup de force gouvernemental va être discuté pendant une journée, à huis clos, par 7 sénatrices/sénateurs et par 7 député.e.s (qui n’ont pas de mandat de l’Assemblée vu que le texte n’a pas été voté par l’Assemblée), c’est ce que l’on appelle la CMP (Commission Mixte Paritaire). Cette discussion se déroulera mercredi prochain.



Ce texte voté samedi soir n’a pas de légitimité populaire, il n’a pas de légitimité parlementaire. Il n’en aura pas plus au sortir de la CMP mercredi soir.



Dans ces conditions, le combat continue dans la rue mercredi, et à l’Assemblée dès jeudi pour stopper cette loi scélérate sur le plan social et ce gouvernement qui maltraite la démocratie.



