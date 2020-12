Société Pour Noël, Air Austral ouvre les portes de son Boeing 777 aux enfants de 1000 Sourires

Un Noël anticipé à bord d’un avion. La compagnie régionale Air Austral a invité quatre enfants parrainés par l'Association 1000 Sourires pour une visite en VIM (Very Important Marmaille) à bord de son Boeing 777 en compagnie du Père Noël. Par Admin - Publié le Dimanche 6 Décembre 2020 à 18:18 | Lu 192 fois

Partis de Saint-Paul sans savoir quelle surprise les attendait, Maëlly, Eddy, Luidjy et Audrey les quatre enfants parrainés par l’Association 1000 Sourires sont arrivés les yeux bandés dans les locaux de la compagnie régionale, à l’aéroport de Sainte-Marie.



Accueillis par les équipes d’Air Austral, les marmailles se sont ensuite retrouvés nez à nez avec l’immense Boeing 777. Ils ont l’avion juste pour eux, et ils ont droit à une visite très privée avec nos équipes. Le pilote, le steward et l’hôtesse de l’air qui les accompagnent sont là pour répondre à toutes leurs questions, et aussi pour qu’ils passent un super moment, sous le signe de Noël », résume Stéphanie Bégert, responsable de la communication de la compagnie Air Austral.

La découverte commence par un tour complet de l’avion, pour découvrir les différentes parties de l’appareil. Roues, réacteurs, soutes à bagage, ailes : les enfants se sentent tous petits ! « C’est la première fois que je vois un avion d’aussi près. s’émerveille Luidgi. C’est impressionnant. »



La visite se poursuit à bord, avec la découverte du cockpit puis des couchettes des pilotes et de l’équipage. Les enfants sont ravis de découvrir les « coulisses », et de pénétrer dans des endroits habituellement interdits aux passagers.

Chasse aux trésors et rencontre avec le Père Noël



L’après-midi se poursuit avec une chasse aux trésors dans l’avion, suivie d’un goûter. Pendant qu’ils dégustent leurs petits macarons aux couleurs de la compagnie, confortablement installés en classe Club, les enfants ont droit à leur dernière surprise de la journée. Le Père Noël a garé ses rennes quelques instants pour venir apporter des cadeaux en avance à nos quatre petits saint-paulois. Dans sa hotte, il a apporté des maquettes d’avion, que Maëlly, Eddy, Luidjy et Audrey se sont empressés de commencer à monter.



« C’était vraiment génial, c’était ma première fois dans un avion, c’est comme si c’était déjà le jour de Noël », confie Audrey. « Grâce au Soutien d’Air Austral, qui est un fidèle partenaire de l’association, ces petits saint-paulois ont pu vivre un moment inoubliable, remercie Ibrahim Ingar. Un cadeau encore plus précieux pour ce Noël, qui sera forcément différent à cause de la crise sanitaire que nous traversons »

1000 Sourires c'est à ce jour :

252 opéations réalisées et 10 412 marmailles parrainés.

