Courrier des lecteurs Pour Macron, "le mouvement des gilets jaunes n'a plus de débouché politique"

Que dire pour lui qui s'est exposé personnellement dans le duel qui oppose les deux listes au coude à coude, dans les Européennes du 26, en cas de défaite ? Ce sera le flop assuré !



Nous, on aimerait bien savoir le "débouché politique" de la ligne politique gouvernementale actuelle... Tient-elle la route ou va-t-on dans le mur ? Rien de rassurant avec les coups de volant intempestifs que donne le gouvernement.



Politiquement, comme pour une valeur boursière, le support électoral de la République en Marche sera crevé...au plus bas...dans ces conditions comme en bourse, il est recommandé de se porter sur d'autres valeurs mieux cotées pour passer la crise. Carl Joseph Lu 121 fois





