A la Une . Pour Gamm Vert Grand Pourpier, le paon aperçu mort était simplement endormi





Nous avons sollicité le magasin concerné en demandant à parler à la direction, en vain depuis cette date.



Nous avons donc voulu constater sur place, deux jours après la diffusion des photographies montrant un faisan et un poisson morts dans la partie animalerie de l'enseigne.



A l'intérieur du magasin, nous filmons sans autorisation sans être non plus hyper discret, avec un attaché case sous le bras qui nous donne tout l'air d'un agent de la DAAF. Sans surprise, nous sommes repérés par un employé du rayon animalerie qui comprend notre "tourné-viré". Nous échangeons alors sur l'article publié lundi 16 décembre.



La discussion avec cet employé qui nous confirme être en charge du rayon est cordiale et sa réponse limpide : "Ce n'est pas vrai ce qui est raconté. Déjà, ce n'était pas un faisan mais un paon. Et il n'était pas mort. Il était endormi", assure l'employé. "S'il y avait un animal mort, vous pensez bien qu'on l'aurait vu."



Pour ce qui est du poisson flottant dans son bocal, la réponse appelle là aussi à l'erreur d'interprétation des clients : "Le poisson donne l'impression d'être mort mais c'est sa position". Il nous montre, en guise de preuve, d'autres combattants qui donnent l'air d'être morts. Effectivement, le doute peut subsister.



Mais manque de bol concernant le paon. Nous avons confronté les déclarations du vendeur à nos deux clients.



Ils nous livrent dans le détail les échanges qui ont eu lieu fin novembre dans ce magasin. "Avec ma compagne, nous avons des lapins. Nous étions donc venus acheter des aliments pour lapins", expose Bertrand. Ce jour-là, il est avec sa compagne dans le magasin de Grand Pourpier lorsque, sur leur parcours, ils passent donc devant les cages où sont exposés les animaux de la ferme. Leur regard est attiré par ce qu'ils croient être un faisan. Passons, il s'agissait d'un paon.



"Nous avons vu l'animal dans un coin, il ne bougeait pas, avec des mouches autour des yeux. Les yeux n'étaient pas ouverts. Nous avons tout de suite pensé qu'il était mort. Nous l'avons donc signalé à un employé qui nous a confirmé de vive voix qu'"il est mort et je vais le sortir (de sa cage)", nous a-t-il dit. "Nous avons donc continué notre petit tour dans le magasin pour faire nos achats et, quelques minutes après, nous avons vu l'employé venir vers la cage avec un carton", relate le client.



Une hypothèse à retenir peut-être pour expliquer cette découverte, "il faisait 40° degrés", se souvient Bertrand lorsqu'il repense à cette visite fin novembre. Une chaleur que nous confirme notre vendeur, qui avoue avoir déjà été alerté par d'autres clients sur l'état des animaux. "Je renouvelle leur eau deux fois par jour", nous explique la personne en charge de ce rayon animalerie. Le 16 décembre , nous vous exposions la découverte de deux clients de l'enseigne Gamm Vert de Grand Pourpier à Saint-Paul.Nous avons sollicité le magasin concerné en demandant à parler à la direction, en vain depuis cette date.Nous avons donc voulu constater sur place, deux jours après la diffusion des photographies montrant un faisan et un poisson morts dans la partie animalerie de l'enseigne.A l'intérieur du magasin, nous filmons sans autorisation sans être non plus hyper discret, avec un attaché case sous le bras qui nous donne tout l'air d'un agent de la DAAF. Sans surprise, nous sommes repérés par un employé du rayon animalerie qui comprend notre "tourné-viré". Nous échangeons alors sur l'article publié lundi 16 décembre.La discussion avec cet employé qui nous confirme être en charge du rayon est cordiale et sa réponse limpide : "Ce n'est pas vrai ce qui est raconté. Déjà, ce n'était pas un faisan mais un paon. Et il n'était pas mort. Il était endormi", assure l'employé. "S'il y avait un animal mort, vous pensez bien qu'on l'aurait vu."Pour ce qui est du poisson flottant dans son bocal, la réponse appelle là aussi à l'erreur d'interprétation des clients : "Le poisson donne l'impression d'être mort mais c'est sa position". Il nous montre, en guise de preuve, d'autres combattants qui donnent l'air d'être morts. Effectivement, le doute peut subsister.Mais manque de bol concernant le paon. Nous avons confronté les déclarations du vendeur à nos deux clients.Ils nous livrent dans le détail les échanges qui ont eu lieu fin novembre dans ce magasin. "Avec ma compagne, nous avons des lapins. Nous étions donc venus acheter des aliments pour lapins", expose Bertrand. Ce jour-là, il est avec sa compagne dans le magasin de Grand Pourpier lorsque, sur leur parcours, ils passent donc devant les cages où sont exposés les animaux de la ferme. Leur regard est attiré par ce qu'ils croient être un faisan. Passons, il s'agissait d'un paon."Nous avons vu l'animal dans un coin, il ne bougeait pas, avec des mouches autour des yeux. Les yeux n'étaient pas ouverts. Nous avons tout de suite pensé qu'il était mort. Nous l'avons donc signalé à un employé qui nous a confirmé de vive voix qu'"il est mort et je vais le sortir (de sa cage)", nous a-t-il dit. "Nous avons donc continué notre petit tour dans le magasin pour faire nos achats et, quelques minutes après, nous avons vu l'employé venir vers la cage avec un carton", relate le client.Une hypothèse à retenir peut-être pour expliquer cette découverte, "il faisait 40° degrés", se souvient Bertrand lorsqu'il repense à cette visite fin novembre. Une chaleur que nous confirme notre vendeur, qui avoue avoir déjà été alerté par d'autres clients sur l'état des animaux. "Je renouvelle leur eau deux fois par jour", nous explique la personne en charge de ce rayon animalerie. Ludovic Grondin Lu 585 fois Ludovic Grondin Adepte du minimalisme. Le minimalisme, c’est acheter l’essentiel et que l’essentiel. Séduit par le... En savoir plus sur cet auteur







Dans la même rubrique : < > La navigatrice allemande échouée au Port a mis les voiles [Pierrot Dupuy] Evariste de Parny était un pédophile : doit-on débaptiser son lycée et ses rues ?