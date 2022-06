A la Une . Pour Elisabeth Borne, le projet de la NUPES est antirépublicain et pro-Russe

Invitée sur France 2 hier, la Première ministre s’est exprimé sur les consignes de vote lors de duel RN-NUPES. Si Elisabeth Borne a rejeté en bloc le vote pour l’extrême droite, elle a également rejeté en bloc le programme de la gauche. Par GD - Publié le Jeudi 16 Juin 2022 à 07:21

Après plusieurs jours de tergiversations, Ensemble vient de définir ses consignes de vote là où ses candidats sont éliminés. C’est Elisabeth Borne qui a profité de son passage sur France 2 afin de clarifier la position de la majorité présidentielle…ou pas.



"Notre position est très claire : aucune voix pour l’extrême droite", a affirmé la chef du gouvernement. De là à appeler à voter pour la NUPES en cas d’affrontement RN-NUPES, c’est aller un peu vite en besogne. Car Elisabeth Borne ne s’est pas privée d’agiter son épouvantail concernant l’alliance des gauches.



La Première ministre est revenue sur les propos d’Emmanuel Macron de mardi dernier qui laissait penser que le projet de la NUPES est non républicain. Elle estime que l’alliance des gauches est "ambiguë avec la laïcité".



Elle insiste également sur le risque économique en cas de victoire de la NUPES dimanche prochain. "Je ne confonds pas les choses. Le projet porté par la Nupes, c’est le projet de Jean-Luc Mélenchon, c’est un projet d’augmentation massive des taxes, des impôts, un projet qui est dangereux pour notre économie et c’est un projet de connivence avec la Russie" affirme-t-elle.



Interrogée sur le cas de Damien Abad, qui a fait l’objet d’une nouvelle accusation de tentative de viol cette semaine, la chef de l’état a botté en touche, affirmant avoir déjà répondu. "Il faut que la parole des femmes se libère", a-t-elle déclaré tout en maintenant que "c’est à la justice de dire les faits".