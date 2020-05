Pour Didier Robert, "il faut donner un coup d’accélérateur au dispositif Emplois Verts"

Rubrique sponsorisée Pour Didier Robert, "il faut donner un coup d’accélérateur au dispositif Emplois Verts" Le Président de la Région, Didier ROBERT, le Maire de Saint-Leu, Bruno DOMEN, et Daniel PAUSE, Maire de Trois-Bassins ont ce jour été invités à rencontrer l’Association Emplois Verts ADH - Association pour le Développement des Hauts de Saint-Leu. L’occasion de constater et rappeler le travail précieux mené par les Emplois Verts (EV) notamment en cette période de reprise progressive des activités de loisirs et touristiques et en cette période d’épidémie de dengue qui continue à toucher les Réunionnais. Par La Réunion Positive - Publié le Mercredi 20 Mai 2020 à 20:49 | Lu 319 fois

L’Association ADH est composée de 2 encadrants techniques et de 16 contrats aidés et services civiques. Elle entretient dans les Hauts de Saint-Leu la mise en valeur des abords et des différents sites desservis par la Route Hubert Delisle (RD3) à partir du site « Parapente des 800M » jusqu'au Piton Calvaire (Le Plate), 15 km. Elle entretient des terrains mis à disposition de la municipalité et le jardin partagé éducatif que le Président et le Maire ont pu visiter ce jour. L’association assure également le nettoyage, l’embellissement et l’entretien du site “Le Parapente des 800m” : les 2 pistes de vol et le sous bois.



« Je souhaite aujourd’hui attirer à nouveau l’attention sur le dispositif Emplois Verts et le vrai travail d’embellissement et de nettoyage qui est réalisé sur les sites de La Réunion. Il faut que nous trouvions avec l’État le bon niveau d’intervention pour conserver ces contrats et donner un coup d’accélérateur à ce dispositif. Ils sont précieux également pour tout le travail que nous avons à mener dans la lutte contre la dengue qui sévit aujourd’hui sur l’île » a précisé Didier ROBERT.



En parallèle de ses missions d’Emplois Verts, l’association ADH est active dans la cohésion sociale et le développement des Hauts Saint-Leu. Elle intervient ainsi dans plusieurs domaines comme l’accompagnement à la fonction Parentale, la lutte contre l’isolement, la distribution de colis alimentaires ou encore l’insertion sociale et la pratique sportive.



Dans ce cadre, et afin de reprendre leurs missions d’emplois verts dans le respect des règles de sécurité sanitaire, des bénévoles de l’association ADH ont cousu des masques respectant les normes AFNOR.



Pour rappel, la Région accompagne et finance chaque année les Emplois Verts. Ces Associations, déployées sur toute l’île, mènent des missions de nettoyage, d’entretien et d’embellissement des espaces verts de l’île comme les aires de pique nique, les sites touristiques. 50 associations sont actuellement actives dans les 4 micro régions de La Réunion sur plus de 80 chantiers.



En parallèle de ces missions qui améliorent le cadre de vie des Réunionnais et valorisent le potentiel touristique de l’île, les Emplois Verts participent activement à la lutte contre la dengue à travers les opérations d’entretien et de nettoyage des ravines et des rues menées dans les quartiers pour réduire la prolifération des moustiques.



Enfin, les Emplois Verts réalisent un travail considérable pour la mise en valeur de la faune et la flore des sites et participent ainsi à la protection et la préservation de la biodiversité riche et fragile.



