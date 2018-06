A la Une .. Pour Capital, La Réunion dépense des milliards dans des projets qui n'aboutissent pas Capital a dénoncé vendredi dernier les investissements faramineux de l'Outre-mer dans certains projets, qui, à terme, ne voient pas le jour. Les Antilles, la Martinique, la Guadeloupe ou encore la Guyane sont concernées mais La Réunion ne déroge pas à la règle non plus. La médiathèque de Saint-Paul en est justement un parfait exemple.

Vendredi dernier, le magazine Capital a sorti une enquête dénonçant les projets astronomiques que l'Outre-mer entreprend. En somme, des milliards de dépensés dans des structures qui ne finissent par ne jamais aboutir. Au-delà des autres départements ultramarins, La Réunion en est également un des premiers concernés: un gâchis inconsidérable...



Alors que les services publics ne sont pas au beau fixe dans les DOM-TOM, certains élus n'hésitent pas, malgré tout, à y entreprendre des projets gigantesques. La Réunion, comme d'autres départements d'Outre-mer, est en retard dans de nombreux domaines. On y note notamment un taux important de chômage, d'illettrisme ou encore un service santé en difficulté, où les hôpitaux n'ont plus les moyens nécessaires pour faire tourner leurs différents services.

Des élus trop gourmands, des budgets trop conséquents: des projets stoppés



La grande médiathèque de Saint-Paul n'ouvrira en réalité jamais ses portes. Alors que l'on aperçoit sa structure architecturale en fer depuis la route des Tamarins, l'intérieur de la bâtisse est en réalité vide. Pourquoi? Car la ville a finalement compris que le projet, bien qu'utile et intéressant, lui était bien trop coûteux. La ville de Saint-Paul a donc décidé de revendre le bâtiment de plus de 2 000 m2 à la Région pour la somme de 18 millions d'euros. La Région prévoit quant à elle d'ériger dans cette structure un conservatoire de musique et de danse. Mais pour ça, elle devra à son tour débourser 4 millions d'euros supplémentaires pour faire aboutir ces travaux d'ici l'an prochain.



Le CHU de La Réunion a également été pointé du doigt. Son siège à Saint-Paul reste, malgré la fusion de la direction des établissements de Saint-Pierre et de Saint-Denis, notamment car il est situé à mi-chemin entre ces deux établissements. La Réunion débourserait près de 185 000 euros pour ce bâtiment, qui ne servirait en réalité qu'au secrétariat de la direction générale.



Au-delà de ces bâtiments, on pourrait également évoquer le sujet de la Nouvelle Route du Littoral, pour laquelle La Réunion a déboursé dans un premier temps 1,6 milliard d'euros. Déjà considérée comme "la route la plus chère au monde" et "le plus grand chantier de France", la Région a été contrainte de réapprovisionner le projet de plus de 250 millions d'euros. Un projet qui plus est a pris un retard considérable. Alors que la route devait être livrée en 2020, Didier Robert promet désormais une livraison d'ici 2021.





