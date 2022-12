Pour 2023 : Que notre cœur de pierre devienne véritablement un cœur de chair !

Dans quelques heures nous allons tourner la dernière page de cette année 2022. Avec la fin et le commencement d'une année, nous saisissons plus facilement la réalité du temps qui s'écoule. Vous savez sans doute que le mois de janvier, le premier mois de l'année, à pris son nom du dieu romain Janus, un dieu à deux visages : l'un regardait en arrière, vers l'année qui se termine et l'autre qui scrutait l'avenir. Janus est donc resté le symbole "des bilans et de la planification".



Toute fin d'année est l'occasion de faire un bilan, c'est-à-dire de se demander ce qu'a été l'année, ce que nous avons réussi à faire, ce que nous n'avons pas réussi, nos échecs, et si possible comprendre les causes de ces échecs. C'est aussi l'occasion de prendre de nouvelles résolutions pour l'année qui commence, afin qu'elle soit meilleure par rapport à celle qui s'achève. Commencer une nouvelle année, c'est se retrouver face à l'inconnu. Au milieu du quotidien souvent envahi par le doute ou le chagrin, mais l'Espérance vient rallumer la flamme.



Beaucoup de questions pour chacun de nous. La dure épreuve que nous traversons, nous apprend que le regard de l'homme sur lui-même, sur les autres et sur le monde doit changer.



Le premier jour de l'an, c'est le temps des nouveaux départs. C' est le temps de l'espérance. Que vos idées d'aujourd'hui fassent les succès de demain, et, que cette nouvelle année surpasse la précédente. Alors, au seuil de cette année nouvelle, nous pouvons être taraudé par cette question : "Que sera cette année nouvelle, oui, que sera cette année 2023 ?"



Pour nous chrétiens, échangeons nos vœux et faisons nôtre ceux de notre Pape François, 31 décembre 2016, toujours valables pour nous tous.



"Regarder la crèche, c'est découvrir comment Dieu nous associe à son œuvre et nous invite à accueillir avec courage et décision l'avenir qui est devant nous."