A la Une . Poupées vaudou et menaces de mort: L'équipe de Cyrille Hamilcaro dénonce des intimidations

"Depuis l'annonce de sa candidature aux élections municipales, notre candidat Cyrille Hamilcaro se voit harcelé régulièrement". C'est ce que rapporte ce samedi Raïssa Maillot, porte-parole de l'équipe de campagne du candidat. "Notre équipe ne peut tolérer la bassesse de ces actions et dénonce publiquement aujourd'hui les diffamations et les injures que son candidat subit".



Dénonçant des faits "d'une extrême violence", elle indique que très tôt ce matin, devant la permanence et devant l'entrée de l'allée qui mène à sa maison familiale, une sorte de "poupée vaudou" surmontée d'une croix sur laquelle on peut lire "Cyrille ou lé mort Hamilcaro" a été installée. "Au centre ville et dans les écarts, nous pouvons lire également des inscriptions injurieuses de ce genre".



La porte-parole déplore en outre que les affiches soient "sans arrêt détournées" et que des chansons portant "atteinte à son honneur et à sa considération" soient déclamées lors des réunions publiques. Des faits qu'elle attribue à leurs détracteurs et concurrents.



"Nous ne nous sommes pas manifestés avant car nous pensions que ces détracteurs allaient s'essouffler, mais face à leur acharnement, nous ne pouvons plus nous taire", poursuit-elle. "Le but de dénoncer ces menaces aujourd'hui n'est surtout pas de créer une polémique mais de dire à nos concurrents d'arrêter de gangrener l'image de St-Louis et de l'humilier comme ils le font. Nous voulons que St-Louis soit plus grande et plus forte !".



