Poudre blanche, MDMA, crystal: Un cercle de consommateurs de drogues dures arrêté

Six personnes ont été interpellées dans le cadre d’un trafic de drogues dures au Tampon.



300 grammes de poudre blanche ont été saisis rapporte le JIR. Les enquêteurs ont également saisi du crystal et de la MDMA. L’enquête de gendarmerie sur la consommation et le traffic de cette drogue a mené à l’arrestation de six personnes.



Il s’agit d’un petit cercle fermé de consommateurs. Après 24 heures de garde à vue, quatre personnes ont été relâchées.



La poudre a été envoyée pour analyse, pour déterminer si il s’agit d’héroïne ou de cocaïne.