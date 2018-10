Publireportage Pouack a li avan li pik a ou : La Fondation Ravate s'implique dans la lutte contre la dengue

Pouack a li avan li pik a ou, voici le slogan d'une campagne de prévention qui fait notamment intervenir l'humoriste Johnny Guichard. L'action est menée par la Fondation Ravate qui apporte sa contribution face au risque d’une explosion épidémique de la dengue.



Vendredi 5 octobre 2018 : 6604 cas autochtones biologiquement confirmés au 2 octobre, 141 malades hospitalisés et quatre décès, dont trois directement liés. Le bilan de CIRE, plateforme de Veille et d’Urgences Sanitaires Océan Indien, sur la situation épidémiologique à La Réunion est plus qu’inquiétant à l’approche de l’été.



Le préfet avait, le 10 juillet dernier, décidé de déclencher le niveau 4 du plan ORSEC, qui prévoit d’intensifier les efforts collectifs, en termes de mobilisation et prévention, pour lutter contre le moustique vecteur de la maladie. C’est dans cette optique que la Fondation Ravate a lancé, depuis le vendredi 5 octobre, une campagne de sensibilisation dans tout le département, intitulée « Pouack a li avan li pik a ou ».



"Il est vital que les acteurs des secteurs privé et public se serrent les coudes dans la riposte contre la dengue à La Réunion", lance Farouk Ravate, le porte-parole de la Fondation d’Entreprise Issop Ravate. Il confie ainsi que la fondation a décidé de ne pas limiter son rôle à la sensibilisation seulement. "Il y a, certes, un besoin impérieux d’éduquer et de sensibiliser la population, mais nous comptons profiter de nos liens étroits avec les communautés pour les aider à se protéger. Nous courons un gros risque d’explosion de la dengue à La Réunion à l’approche imminente de l’été et ne rien faire n’était pas une option. Nous avons donc voulu apporter notre humble contribution dans la lutte contre la dengue, à travers cette la campagne "Pouack a li avan li pik a ou" !" souligne Farouk Ravate.



Depuis novembre 2006, la Fondation d’Entreprise Issop Ravate œuvre dans le but de pourvoir à l’amélioration de la santé et de l’éducation des enfants, des jeunes et des personnes défavorisées en situation précaire. Au fil des années, la protection de l’environnement est aussi venue se greffer aux actions de la fondation. "Nous avons à cœur la santé et le bien-être de nos compatriotes, ainsi que le développement durable de notre île. Nous espérons ainsi que notre campagne contribuera à inciter les gens à adopter les bons gestes pour prévenir la propagation du virus. Nous tenons également à lancer cette campagne en interne avec nos collaborateurs. Nous leur offrirons un kit de prévention et avons relayé les consignes dans notre newsletter" soutient le porte-parole de la fondation.



Des complications, rares mais graves, sont potentiellement mortelles

Le kit de prévention, qui sera distribué à l’ensemble des collaborateurs du groupe, comprend une brochure sur la dengue avec des explications simples et claires, ainsi que des conseils et un bon de commande pour l’achat, sous avis médical, de répulsifs anti-moustiques ; le tout dans un sac portant le logo et le slogan de la campagne. Pour la deuxième partie de la campagne, des vidéos ont été réalisées avec le célèbre humoriste Johny Guichard et seront publiées sur les réseaux sociaux et autres plateformes digitales, afin de toucher le grand public. Les consignes de prévention y sont mises en avant sur le ton de l’humour.



Farouk Ravate a tenu à faire ressortir que la campagne "est avant tout un bel exemple de travail collaboratif". Le slogan a été inspiré de la campagne de la MCB "Pik li avan li pik ou" pour endiguer l’épidémie de chikungunya dans l’île sœur il y a plus d’une dizaine d’années et l’un de nos directeurs y a ajouté une touche locale. Plusieurs partenaires sont, par ailleurs, venus de leur propre chef nous apporter leur aide. Parmi eux, le groupe SIPR, grossiste-répartiteur de médicaments, qui nous a référé à l’Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) regroupant les Pharmaciens de La Réunion, pour les répulsifs anti-moustiques ; le Dr Coulombel qui a validé les textes de la brochure et le script des sketchs et, sans oublier, l’ARS qui soutient notre démarche.



Le médecin a tenu à apporter son aide car la prévention est un élément essentiel de notre système de santé. "Dans le cas de la dengue, elle doit impérativement s’organiser en amont de l’été austral, saison propice à une recrudescence du moustique vecteur et, par son biais, d’une propagation exponentielle de la maladie. Cette affection virale peut être particulièrement délétère pour les sujets les plus fragiles mais chacun d’entre nous est susceptible de la contracter. Des complications notamment hémorragiques, rares mais graves, peuvent survenir et sont potentiellement mortelles. Ces phénomènes peuvent être accentués par la prise de certains médicaments comme les anti-inflammatoires, fréquemment utilisés pour lutter contre la fièvre et dont certains sont délivrés sans ordonnance. Il est donc primordial d'éviter l'automédication et de se rapprocher de son médecin en cas de symptôme évocateur", conclut le Dr Coulombel.

