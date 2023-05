Communiqué "Pou nout santé, pou le klima : arèt ek sat tralé zéliko-la !"

Des militants pour l'environnement organisent ce samedi sur le marché de Saint-Pierre une opération de sensibilisation sur les impacts sur la santé des humains et sur le réchauffement climatique de la recrudescence des vols loisirs en hélicoptères, ULM et avions de parachutisme. Par N.P - Publié le Mercredi 10 Mai 2023 à 17:10

Le communiqué :



Le samedi 13 mai, des militants sensibiliseront les Réunionnais et les touristes présents sur le marché de St Pierre aux impacts sur la santé des humains et sur le réchauffement climatique de la recrudescence des vols loisirs en hélicoptères, ULM et avions de parachutisme constatée depuis la fin de la crise sanitaire. Tour de l'île, boucle des cirques, Trou de Fer, survol du Parc National, quel âge ont ceux qui ont connu les randonnées ensoleillée, sans autre bruit que celui du vent dans les feuilles, des oiseaux, des coqs et des chiens? Quel impact sur la faune locale? Héli-carry, héli-yoga, voici les dernières offres apparues sur des panneaux publicitaires autour de l'île: la surenchère au gout de kérosène s'envole dans le petit cercle des compagnies d'hélicoptère de La Réunion! Du 9 au 14 mai, prsè de 70 associations appellent à une semaine de mobilisation et manifestations pour la "réduction progressive du trafic aérien" partout en Europe à laquelle l'Association Citoyenne de Saint Pierre, Attac La Réunion, Cilaos Mon amour, Greenpeace La Réunion, Le Taille-Vent, XR 974, les Collectifs Entre-Deux, Ouaki et Peterboth, avec le soutien de la SEOR et la SREPEN, s'associent. Nous exigeons que la politique touristique à La Réunion soit profondément repensée pour voir une répartition économique plus juste des bénéfices du tourisme sur notre île, une répartition équitable des efforts demandés de sobriété énergétique entre les citoyens et les entreprises et que le bien public qu'est une population en bonne santé passe avant le plaisir et le profit d'une minorité d'individus. Afin que notre île retrouve son calme, conserve son authenticité, préserve sa biodiversité et la santé de ses habitants, une 15aine de militants sillonneront les allées du marché de St Pierre, samedi 13 mai à partir de 9h, pour expliquer les conséquences sur la santé et le climat des pollutions dues l'absence de régulation des vols loisirs au dessus de notre île. Pour nous rejoindre ou pour toute information complémentaire, contactez Gaetan au 0692 87 96 12. A samedi! Tiphaine, coordinatrice du groupe local Greenpeace à La Réunion, pour l'ensemble des associations sus-citées;