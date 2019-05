Poste de Sudel Fuma : Le recrutement annulé par la cour d’appel de Paris

Le recrutement de Virginie Chaillou-Atrous pour remplacer l’historien Sudel Fuma à l’université de La Réunion vient d’être annulé par la cour d’appel de Paris.



Le CREFOM s’était opposé à sa nomination dès 2016, dénonçant des vices de procédure au détriment du seul candidat local au poste.



Après une première annulation par le tribunal administratif, l’universitaire nantaise et

et le ministère de l’enseignement supérieur avaient fait appel de cette décision. L’annulation vient d’être à nouveau confirmée par la Cour administrative d'Appel de Paris.



Le CREFOM (Conseil représentatif des Français d’outre-mer) se félicite de cette décision « qui lui donne raison ainsi que les historiens et le candidat réunionnais lésé ».



« Ainsi, l'annulation du recrutement est bien confirmée par la Cour d'appel et il ne s’agit ni plus ni moins que d’une question d’application de la loi. La Réunion n’est pas un territoire « cocotier » et la loi est la même pour tous. » affirme Michel Sacri, délégué régional du CREFOM Réunion, dans un communiqué.



Une décision également saluée par l’Union des étudiants Réunionnais de l’Hexagone (UERH).