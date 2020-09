A la Une . Poste de Sudel Fuma: Aucune condamnation pour diffamation à l'encontre de "la Nantaise"

Le tribunal correctionnel de Saint-Denis relaxe quatre ​prévenus cités dans l'affaire de diffamation à l'encontre d'une universitaire nantaise, Virginie Chaillou Atrous. Elle avait candidaté sur le poste laissé vacant suite au décès de l'historien Sudel Fuma. Le tribunal a constaté la nullité de la citation pour les trois autres. Par Ludovic Grondin et Soe Hitchon - Publié le Jeudi 3 Septembre 2020 à 14:37 | Lu 1251 fois





Virginie Chaillou Atrous avait été nommée en juin 2016 en remplacement du poste de feu Sudel Fuma. Sa candidature, pourtant validée par un comité de sélection de l'Université, avait été le théâtre d'une levée de boucliers chez des associations identitaires et universitaires locaux. Ces derniers tentaient de faire valoir que la nomination d'un universitaire réunionnais, à compétences égales, devait être privilégiée.



À la demande de l'universitaire exerçant déjà à La Réunion et non sélectionné pour le poste spécialisé en "Histoire de l’esclavage, de l’engagisme et de l’économie des colonies dans les îles du Sud-Ouest de l’océan Indien aux XVIIIe et XIXe", l'affaire avait été portée devant le tribunal administratif qui, au passage, avait annulé la nomination de Virginie Chaillou Atrous en juin 2017, uniquement par le motif d'un vice de procédure.



Mais durant toute cette période de ce débat enflammé consécutive à sa sélection, des mots très durs avaient été prononcés à l'encontre même des origines métropolitaines de l'universitaire exerçant à Nantes. La maître de conférences avait décidé de poursuivre ceux qui s'étaient permis de salir son honneur par voie de presse.



Le tribunal de Saint-Denis examinait le 2 juillet dernier les faits supposés de diffamation, injure publique et de provocation à la haine à l'encontre de Virginie Chaillou Atrous. La décision avait été mise en délibéré à ce jeudi 3 septembre.



Le jugement vient de tomber. Parmi les prévenus, il y avait la présidente de l’association Rasine Kaf, le représentant du CRAN (Conseil représentatif des associations noires de France) à La Réunion ou encore Pierrot Dupuy en tant que directeur de publication de Zinfos 974 dont le média avait relayé deux courriers des lecteurs entre 2016 et 2017, au plus fort du débat sur cette nomination au sein de l'UFR d'histoire de l'Université de La Réunion.



