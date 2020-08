A la Une ... Post Covid : Un livre péi pour aider les enfants à reprendre sereinement l'école

Deux mamans ont publié un livre destiné à aider les marmailles à bien s'intégrer à l'école, en abordant les notions de tolérance et de confiance. Le tout en rimes et en aquarelle. Par Aurélie Hoarau - Publié le Dimanche 16 Août 2020 à 14:03 | Lu 276 fois





"C ’est un projet qui nous tenait à cœur, qui traînait un peu depuis quelques années et le confinement a été le déclic", explique Sophie enseignante au Bernica et auteure du texte. "En plus d'être inquiets pour la santé de nos proches, nous avons tous été préoccupés par l'impact psychologique du confinement sur nos enfants. Ce livre peut les aider à reprendre l'école sereinement dans ce contexte", souligne Sandrine, l'illustratrice.



Un support pour les enseignants



"Le retour peut s’avérer difficile pour certains : angoisse, phobie ou simplement appréhension, ce livre redonne confiance. Il apprend surtout à tourner en dérision les soucis qu’on peut rencontrer, les moqueries qu’on peut subir, pour se sentir plus sûr de soi face aux autres" fait remarquer Sophie, pour qui tout le monde mérite d'aller à l'école le cœur léger. "Les enfants sont des petits êtres inoffensifs, fragiles et manipulables. Je crois qu’il faut leur apprendre la tolérance dès le plus jeune âge et à avoir de la répartie, ce sont des armes efficaces non violentes pour se défendre".



"Nous aimerions que ce livre déplace les points de vue, donne de l'empathie aux enfants à tendance dominante et de l'assurance à ceux qui sont plutôt effacés", résume Sandrine. Un ouvrage qui pourrait selon elles servir de support aux enseignants.



À noter que pour leur livre "made in France", les deux mamans ont tenu à choisir une imprimerie certifiée imprim'vert". Elles espèrent désormais que "Ton mot magique" pourra venir en aide aux marmailles lors de la rentrée qui se déroulera dans un contexte particulier. "Un livre qui apaise le cœur, pour que tout se fasse en douceur".

Le livre est disponible sur https://www.plumesendlire.com/