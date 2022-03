Météo Possible formation d'une tempête tropicale d'ici les prochains jours

Un système dépressionnaire est actuellement présent sur le Sud-Ouest de l'océan Indien. Baptisé Vernon, il évolue encore loin des terres et était situé à 4h locales à plus de 3 000 km à l'Est des côtes réunionnaises. Par NP - Publié le Mercredi 2 Mars 2022 à 07:40

À noter que Météo-France a relevé une autre zone suspecte qui pourrait évoluer en tempête tropicale d'ici les cinq prochains jours. Un risque de formation d'une autre tempête tropicale modérée.



"En effet, une nouvelle dépression devrait se former d'ici ce week-end au large du Nord des Mascareignes et présente un risque faible (probabilité inférieure à 30%) de devenir une tempête tropicale à partir de dimanche", explique Météo-France.



Il n'y a pas d'alerte en cours à La Réunion, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.