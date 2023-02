A la Une . Possible évolution des dispositif de sécurité autour du volcan : "Une véritable avancée", estime Michel Vergoz

Le maire de Sainte-Rose réagit à la déclaration du préfet de ce lundi, lequel s'est dit prêt à faire évoluer le dispositif en cas d'éruption. Par N.P - Publié le Jeudi 2 Février 2023 à 14:09

Le communiqué :



La Ville de SAINTE ROSE se félicite de l’intérêt que M. le Préfet porte à une possible évolution des dispositifs de sécurité autour des éruptions volcaniques à La Réunion, véritables événements inédits.



Cette approche sur un dossier porteur de développement économique et touristique pour La Réunion, constitue une véritable avancée.



Cette avancée ne pourra prospérer que si chacun des acteurs potentiels d’une nouvelle démarche autour de la découverte de « notre volcan » en activité, s’engage à participer, à porter et à défendre une organisation crédible, efficace, responsable et sécurisée autour de cet objectif.



La Ville de Sainte Rose, territoire du « PAYS DES LAVES »®, renouvelle son intérêt à participer à tous échanges qui iraient dans le sens de cette nouvelle approche pour la découverte du volcan, « du battant des laves au sommet de la Fournaise » et à prendre toute sa place aux côtés de l’État.



Le maire

Michel Vergoz