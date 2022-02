A la Une . Possible cyclone à La Réunion la semaine prochaine : "Il faudra être discipliné", demande le ministre des Outre-Mer

Sébastien Lecornu affirme avoir souhaiter coordonner les efforts de l'Etat avec ceux du Département alors qu'un nouveau système dépressionnaire pourrait concerner La Réunion dans les prochains jours. Par SI - Publié le Mardi 15 Février 2022 à 16:09



Les grands axes



Sébastien Lecornu s'est dit satisfait des échanges avec Cyrille Melchior au sujet du financement de la recentralisation du RSA : "C'était l'occasion de faire un bilan car de gros chantiers ont été lancés comme la recentralisation du RSA. Le président a pris cet engagement, il s'agissait pour nous de sauver les marges de manoeuvre qui permettent aux élus de mettre en oeuvre la stratégie budgétaire de la collectivité."



Le ministre des Outre-Mer explique avoir aussi évoqué d'autres sujets : "Les politiques sociales sont importantes. La plupart des compétences sont chez Cyrille Melchior comme les questions de la protection des personnes en situation de handicap, de l'enfance en danger, de la lutte contre la grande pauvreté, des collégiens. La plupart des grands sujets de protection de la population et des populations les plus fragiles sont ici."



Possibilité d'un nouveau cyclone à La Réunion



Sébastien Lecornu explique avoir aussi échangé avec les élus sur la possible formation d'un système dépressionnaire près de La Réunion la semaine prochaine : "Il y a aussi la question d'un futur cyclone la semaine prochaine à La Réunion. On est tout juste en train de panser les plaies de Batsirai. On est soulagé de ne pas avoir eu de victimes, mais on a eu des dégâts importants. Le département est mobilisé sur le volet agricole et les routes, et les aides individuelles pour les personnes qui seraient en souffrance."



Le représentant du gouvernement précise : "La succession rapide de ce genre de phénomènes cycloniques dont on ne sait pas encore le niveau de dangerosité est quelque chose qui nous inquiète beaucoup. Nous coordonnons donc nos efforts."



"Je fais passer le message auprès de la population de suivre les instructions données par les forces de sécurité, les élus, les pompiers et la préfecture", insiste le ministre.



Il conclut : "Ce n'est pas parce que nous avons eu une chance relative, que cette chance ne peut pas nous quitter ! C'est en étant discipliné que nous pourrons protéger les populations !"









Publicité Publicité