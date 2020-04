Communiqué Possession: Le point sur les dispositifs mis en œuvre pour faire face au Covid-19 La ville de La Possession a mis en place un ensemble de dispositifs pour accompagner la population durant la crise sanitaire du COVID-19. Le communiqué :





En plus de l'aide aux Mafatais (cf communiqué du samedi 25 Avril), La Ville est active pour protéger et soutenir au mieux ses citoyens.



Réseau de couturier(e)s bénévoles pour les soignants et les agents de la commune et Chantier d'insertion de couture pour des masques grand public pour les personnes vulnérables



Face à la nécessité de porter un masque durant la crise sanitaire, et à la difficulté de s'en procurer, des mesures ont été prises pour commencer à équiper ceux qui en ont le plus besoin en masques lavables en tissu : la Ville accompagne depuis le début du confinement un réseau de couturiers bénévoles pour les soignants et agents de la Commune, et remercie tous ceux qui œuvrent à cette belle collaboration avec le collectif citoyen « soutien aux soignants-création masques à la réunion ».



Au moment du déconfinement, la Ville veut pouvoir également équiper dans un premier temps les personnes vulnérables : personnes de plus de 65 ans, personnes handicapées, personnes avec une pathologie respiratoire etc.



C'est pourquoi en partenariat avec l'association ASES, un chantier d'insertion se met en place avec la mise à disposition de contrats aidés dans la couture pour monter un atelier de confection de masques grand public pour les citoyens vulnérables dans un premier temps.



Centre COVID-19 au gymnase Daniel Narcisse pour les médecins de l'Ouest



La ville accompagne depuis plusieurs jours le corps médical dans la gestion de la crise sanitaire du Covid-19. Le Centre Ambulatoire Dédié situé au gymnase Daniel Narcisse a effet ouvert ses portes le mardi 14 avril 2020.



Ouvert initialement aux médecins de La Possession et du Port, la ville encourage les médecins généralistes de Saint-Paul à se manifester auprès du centre pour pouvoir y orienter leurs patients, après diagnostic de télé-médecine.



Ce centre permet de traiter les suspicions détectées par le médecin généraliste par téléphone, à l'écart donc des salles d'attente des médecins, limitant ainsi les risques de contagion donc pour les autres patients.



Pour orienter les patients vers le centre après diagnostic, appelez le 0693 99 19 32, numéro réservé aux médecins uniquement



Aides & mesures d'accompagnement aux entreprises et commerces



Des aides financières et accompagnements sont proposés par différents organismes locales et nationales.



Une page spécialisée sur le site de la ville et constamment mise à jour est mise à disposition des entrepreneurs pour informer des mesures existantes.



Infos sur :



Nous invitons les professionnels à se renseigner, vous pouvez peut-être en bénéficier.



Un chargé d'accompagnement économique est également disponible en soutien afin de répondre aux interrogations des commerçants.



Contact ville : 0692 69 14 49 Osman ou 0692248532 Catherine par sms







